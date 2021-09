فى قائمة ضمت 20 مطربًا .. مغنو المهرجانات يتفوقون على نجوم «الطرب» خلال صيف 2021

★ ★ ★ ★ ★

كشفت منصة «سبوتيفاى» الموسيقية عن أكثر الأغانى استماعا خلال موسم صيف 2021، وهى أغنية «مش بالحظوظ» لمغنى المهرجانات «عفروتو»، فى مفاجأة تكشف انتشار أغانى المهرجانات وتحقيقها نسب استماع كبيرة خلال صيف 2021، رغم الجدل الذى يثار حول مطربى المهرجانات الشعبية.

وأوردت المنصة، فى بيان لها، وفقا لبيانات الاستماع بها: أن هذا الصيف شهد نجاح الكثير من أغنيات موسيقى الهيب هوب، حيث احتل مغنو الراب المصريون 4 مراكز ضمن أنجح 5 أغان فى الصيف، ففى المرتبة الثانية بعد «مش بالحظوظ» حلت أغنية المغنى ويجز التى حملت اسم «أسياد الصوت»، وتلتها «تسلا» لمغنى الراب مروان موسى فى المركز الثالث، و«حبيبتى» لمغنى المهرجانات حسن شاكوش والفنانة ياسمين رئيس فى المركز الرابع، وجاءت أغنية «خد وهات» لويجز و«L5VAV» فى المركز الخامس. واحتل «ويجز» مركزين آخرين على قائمة أغانى الصيف بأغنيته «عفاريت الأسفلت» فى المركز الـ 12، و«مش فير» فى المركز الـ 16. وتألقت النجمات هذا الصيف أيضا، حيث احتلت كل من روبى وميريام فارس مراكز فى قائمة أغانى الصيف بأغنيتىّ «حتة تانية» و«حالة حلوة».

وعن تصدر أغنية «مش الحظوظ» لـ«عفروتو» القائمة، أوضح البيان: عنوان الأغنية يُعبر عنها بدقة، فتربع عفروتو على قمة القائمة كان نتيجة التفانى لا الحظ، ولم تجتاح «مش بالحظوظ» الشواطئ المصرية فقط، بل أيضًا شواطئ الولايات المتحدة، والإمارات، والكويت، والسعودية، ونجح عفروتو فى جعل جمهوره يحفظون أهم مقاطع أغانيه مثل «على بعضى» و«سوجارة» و«ابن السيوف» و«أدارى»، ويرددونها.

وجاءت قائمة أهم 20 أغنية فى الصيف وفقا للمنصة:

1- «مش بالحظوظ» - عفروتو.

2- «أسياد الصوت» - ويجز وLZHYMR

3- «تسلا» - مروان موسى.

4- «حبيبتى» - حسن شاكوش وياسمين رئيس.

5- «خد وهات» ويجز وL5VAV

6- «الملوك» - أحمد سعد وعنبة ودوبل زوكش.

7- «SIRI» - شاهين.

8- «Beggin- »Måneskin

9- «CTRL» - مروان بابلو.

10- «العو» - دوبل زوكش وعنبة وأبو الأنوار.

11- «MONTERO (Call Me By Your Name) -»Lil Nas X

12- «عفاريت الأسفلت» - ويجز.

13- «غابة» - مروان بابلو.

14- «متغاظ يالا عارفك مننا متغاظ» - مصطفى الدجوى ومحمد زيزو.

15- «سلامات على ناس عملولى إخوات» - أمين خطاب وزعبلاوى.

16- «مش فير» - ويجز.

17- «حتة تانية» - روبى.

18- «إيه ده إيه ده» - الصواريخ.

19- «مممم ممممم» - أبو الأنوار.

20- «زهرة حالة حلوة» - ميريام فارس وآسر ياسينز