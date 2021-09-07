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حارة نهاراً ومعتدلة فجراً.. "الحصيني" عن "أجواء الثلاثاء": هنا الهطولات

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قال:‏ رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من الشرقية والرياض وحائل وسواحل الغربية

حارة نهاراً ومعتدلة فجراً..

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ اليوم الثلاثاء، ‏أجواءً حارة نهاراً على معظم مناطق المملكة ومعتدلة فجراً، ‏كما توقّع أمطاراً من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة واليمن.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق الشرقية والرياض وسواحل الغربية وأجزاءٍ من حائل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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