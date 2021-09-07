أخبار عاجلة

اتصال بالأقمار وتصوير سينما.. مزايا بالجملة في تسريبات "آيفون 13" المرتقب -
صمغ عربي وثروة سمكية.. السودان يطرح 124 مشروعاً استثمارياً على السعودية -
"أمانة الرياض": أجرينا عديداً من التحسينات الحضرية في طريق التخصصي -
النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا

Print
الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا
خضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

الولايات المتحدة.. إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال": إن متحور "دلتا" أدى إلى حدوث إرباك في خطط العودة للمدارس بالولايات المتحدة؛ حيث تم إغلاق أكثر من 1000 مدرسة في 31 ولاية بسبب كورونا.

وذكرت أنه في ولاية ميسيسيبي، ثبتت إصابة نحو 14 ألف طالب وطالبة بكورونا، منذ أن افتتحت معظم المدارس في أوائل أغسطس الماضي، وخضع نحو 20 ألف طالب للحجر الصحي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ بسبب تلك الإصابات.

وتُظهر البيانات في ولاية نيو مكسيكو، أن ما يقرب من 10% من طلاب الولاية البالغ عددهم 317 ألف طالب وطالبة، خضعوا أيضًا للحجر الصحي وفق " اليوم".

وفي جورجيا، كان أكثر من نصف حالات تفشي الفيروس في الولاية، نهاية أغسطس الماضي، مرتبطًا بالمدارس؛ وفق "روسيا اليوم".

وأدى ارتفاع عدد الإصابات إلى إغلاق الكثير من المدارس في تكساس، وبلغ عدد حالات الإصابة بين الطلاب على مستوى الولاية أكثر من 27 ألف حالة، خلال آخر أسبوع من أغسطس، بزيادة 51% عن الأسبوع السابق.

وتستجيب إدارات بعض المدارس لحالات تفشي الفيروس، بإجراءات مثل ارتداء الكمامات، وإجراء اختبارات متكررة، وتلقيح الموظفين؛ فيما تأمل بعض الإدارات توفر لقاح للأطفال دون سن 12 عامًا قريبًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا

3 ضحايا بحادث هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إيركوتسك جنوبي روسيا

سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

سكرتيرة تكشف محتويات شنطة رئيس بيلاروسيا

هبوط اضطراري لطائرة صغيرة في روسيا وحصار 11 راكبا بها

هبوط اضطراري لطائرة صغيرة في روسيا وحصار 11 راكبا بها

روسيا : تجارب الغرب في اختيار الأطفال للجنس هي «مرض مستفحل»

روسيا : تجارب الغرب في اختيار الأطفال للجنس هي «مرض مستفحل»