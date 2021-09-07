ذاكرة الكتب.. المستشار سعيد العشماوى يهاجم الجماعات التكفيرية ويحلل أفكارها فى كتابه عن «الإسلام السياسى»

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للمستشار محمد سعيد العشماوى عدة كتب مهمة، من بينها كتابه (الإسلام السياسى) الصادر عن دار سينا للنشر عام 1987. عبر المؤلف المستشار محمد سعيد العشماوى فى هذا الكتاب عن رأيه فى مسألة الحاكمية لله، ومسألة الجهاد فى الإسلام، وتناول بالتحليل الأصولية الإسلامية ووضح الأخطاء التى وقعوا فيها فى منهجهم الفكرى، ويتطرق أيضًا للحديث عن القومية الإسلامية، وحقيقة شعار الإسلام دين ودولة، كما يراها المؤلف، ويفسر حقيقة الدعوة لتقنين الشريعة، ويوضح موقف الإسلام السياسى وكيفية تعاطيه مع المتغيرات الدولية.

والكتاب عبارة عن مجموعة من المحاضرات والبحوث التى كتبت فى أوقات مختلفة، إلى محاور مهمة تعتبر من الأسس الفكرية والعقيدية التى بنيت عليها أغلب تنظيمات وجماعات الإسلام السياسى. ويبدو الكاتب من خلال كتابه والمواقف التى يبديها حين عرض وتحليل أفكار الإسلام السياسى وجماعاته، مهمومًا بمخاطر تطبيق هذه الأفكار على وطنه مصر. وتبدو مواقف الكاتب واضحة من خلال الحجج والبراهين ونقاط الاعتراض التى يسوقها أثناء عرضه لمحاور الكتاب، وكذلك أثناء تصديه لخطاب جماعات الإسلام السياسى، وبشكل خاص تلك التى ترجمت هذا الخطاب إلى ممارسة عنيفة استخدمت فيه القوة والإرهاب، كوسيلة لتحقيق الأهداف والبرامج التى طرحتها، واعتبرتها من أصل الشريعة والدين.

ويسوق المؤلف مقدمة طويلة للتوقف على أهمية الموضوع المطروح للبحث والنقاش، يذهب فيها إلى عرض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وسرد التراث الفقهى، ثم يستند إلى فهمه الخاص للشريعة، لتبيان صحة رأيه فى أن الإسلام دين وليس دولة وسياسة، وأن مذهب جماعات الإسلام السياسى وأسسها الفكرية والعقيدية غير صحيحة، ويشوبها الكثير من الاضطراب والضعف. وكذلك يتوقف المؤلف على بعض المراحل التاريخية الحساسة فى مسيرة الإسلام، خاضعا إياها للنقد والتحليل العلمى المبنى على المقارنة والاستدلال. ومذهب المؤلف يقول إن الأحداث والمجريات والفتن والصراعات على السلطة التى حدثت فى الإسلام، منذ بداياته وإلى ظهور الإمبراطوريات الإسلامية الوراثية، أثرّ بشكل كبير على فهم المسلمين وحدوث كل هذا اللغط، وظهور الميل والنزوع ـ على مستويى العامة والخاصة ـ فى اتجاه خلط السياسة بالدين، وبروز تحريفات عديدة فى التفسير والتطبيق دون مراعاة للزمان والمكان.

وقد كان من نتيجة اختزال الإسلام فى السياسة واختصار الشريعة فى التحزب أن أصبح التاريخ الاسلامى تاريخا للصراع بين القبائل والقبائل، بين الطوائف والطوائف (فى الأندلس)، بين الفرق والفرق، بين جنس «عربى» وجنس «فارسى». وقد أخذ هذا الصراع شكل الدين ووصف الشريعة. فاضطرب كل من الفهم الدينى والعمل السياسى، واضطرم كل خلاف وأية خصومة ـ ما دامت تكتسب من الدين قوة عاطفية وتقتبس من الشريعة فورة عارمة».

ويتوقف المؤلف على موضوع (الحاكمية لله)، موضحًا أن هذا المبدأ ظهر فى ظروف سياسية مضطربة تخص أحوال وأوضاع المسلمين فى ذلك الزمن، وأن المصطلح جاء على لسان أبوالأعلى المودودى، المفكر الهندى المسلم، حيث طوّره بهدف رص صفوف المسلمين الهنود وتجميعهم حول فكرة الاستقلال عن دولة الهند، وجاء المفكر المصرى سيد قطب ليطوره، ويتوسع فيه، جاعلًا منه أساسا مهما من أساسيات الإسلام والجماعات الساعية لتطبيقه، وذلك بتحويله إلى برامج سياسية تهدف الاستحواذ على الحكم والسلطة. وجاءت اتهامات بحق كل من يريد الطعن فى مبدأ (الحاكمية لله)، ومن هذه الآراء رأى سيد قطب، «ثم هم اليوم يقصون حاكمية الله، بجملتها، من حياتهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسمونها «الرأسمالية» و«الاشتراكية» وما إليها، ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسمونها «الديمقراطية» و«الديكتاتورية» وما إليها، ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله، إلى مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم، فى اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم.

ويهاجم المؤلف بشدة التيارات الإسلامية التى تذهب فى تكفير المجتمع ووسمه بالكفر، واعتبار الدولة والناس مرتدين يعيشون فى الجاهلية، ويبين أن هذه التيارات خطرة للغاية على المجتمع وحياة الناس، لأنها تطلق الأحكام على عواهنها بدون علم ودراية، وهمها هو المكسب السياسى، والوصول إلى السلطة والحكم بأى ثمن، ومهما كانت العاقبة مكلفة وغالية، «إن وصم القانون بالكفر البواح تعبير رخيص، من لغو القول وهزل الكلام، لكنه مع وصف من يطبقه ومن يخضع له بالكفر، دعوة إلى المعصية وخروج على النظام وعدوان على المجتمع وحرب للمسلمين، يصدر ممن لا يعرف معنى القانون، ولم يدرس القانون ولا الشريعة، ولا يستطيع أن يفهم أو يدرك شيئا منها، ولا شك أن ذلك ضد الإسلام جوهرا وشكلا ومنهجا ونظاما».

محمد سعيد العشماوى

ثم كتب العشماوى: «إنّ فى فرز المواطنين حسب الولاء لتيار مُعيّن أو الاستسلام لمعتقداته وتصرفاته الجاهلية أو التوجه إلى مراكز القوة والمال خارج مصر، هذا الذى يحدث نذير خطير يدعو إلى التنبه الحقيقى وإلى العمل الجاد، حتى لا يُستعمل الإسلام اسمًا ليهدم الإسلام دينًا، ولا تُتخذ الشريعة مخلبًا لتمزيق الوطن إربًا، ولا تُرفع الشعارات ستارًا لسحق الإنسان سحقــًـا، ولا تكون المطامع الشخصية سببًا فى القضاء على مصر أبدًا».

أما المؤلف فهو المستشار محمد سعيد العشماوى الذى ولد سنة 1932، كاتب ومفكر مصرى وقانونى عربى عمل قاضيًا، تولى سابقا منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا.

عمل بالتدريس محاضرًا فى أصول الدين والشريعة والقانون فى عدة جامعات، منها: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة توبنجن بألمانيا الغربية، وأوبسالا بالسويد، ومعهد الدراسات الشرقية بليننجراد بروسيا، والسوربون بفرنسا، وهارفارد، وبرنستون بالولايات المتحدة، وغيرها.. وتوفى 7 نوفمبر 2013.