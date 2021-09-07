ترجمات.. «الانهيار الكبير 1929» لـ «جالبريث» يرصد الأزمة الاقتصادية إثر الكساد الكبير

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ونحن فى أجواء التداعيات الاقتصادية السيئة المتعاقبة لجائحة كورونا يقفز للذاكرة كتاب مهم يوثق لأزمة اقتصادية كبرى عاشها العالم إثر الكساد الكبير وهو كتاب «الانهيار الكبير» لجون كينيث جالبريث والذى يعد من أمهات الكتب فى مجال التاريخ الاقتصادى فى القرن العشرين. وقد صدرت ترجمة لهذا الكتاب عن المركز القومى للترجمة وهو ترجمة حمدى أبوكيلة.

وكما يتضح من عنوان الكتاب فهو يؤرخ للانهيار الكبير الذى أصاب الاقتصاد العالمى سنة 1929، واستمر حتى سنة 1933؛ مما يكسب الكتاب أهمية خاصة فى وقت لم يبرأ فيه العالم بعد من عواقب الأزمة الاقتصادية والمالية التى بدأت فى 2008 وقد كان الكتاب لأكثر من نصف قرن – ولا يزال – مرجعا مهمًا للباحثين والمهتمين فى مجال التاريخ الاقتصادى والعلوم الاقتصادية والمالية، وهو ما يفسر استمرار إعادة طبعة تسع مرات بين سنتى 1954 و2009.

يلقى جالبريث الضوء على مقدمات الأزمة، محللاً دور سوق المال الأمريكية فى تكرار موجات الانكماش على فترات معاقبة بما لها من آثار على الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد العالمى على حد سواء، محذراً من إمكانية تكرارها. ثم يتطرق إلى تشريح الأزمة من خلال تفاصيل تطوراتها وانعكاساتها على جوانب الحياة الأمريكية كافة، وعلى مستوى العالم. ثم ينتقل إلى تناول عواقب الانهيار الكبير وأهمها «الكساد الكبير»، الذى استمر حتى أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من القرن العشرين.

الكتاب نشر للمرة الأولى سنة 1955، وظل يطبع باستمرار طوال تلك السنوات، التى تزيد اليوم على أكثر من خمسة وأربعين عاما. والمؤلفون (والناشرون)- كعادتهم- يميلون لأن يعزوا تلك الاستدامة إلى امتياز العمل. ومن الجلى أن هذا الكتاب تمتع بشىء من الجدارة، ولكن من سوء الطالع- وربما من حسن الطالع - أن هناك سببا آخر لهذه الاستمرارية؛ فكلما كان الكتاب يوشك على التوقف عن إعادة الطبع وينفد من منافذ البيع، كانت نوبة مضاربة أخرى- فقاعة أخرى أو محنة تالية- تثير الاضطراب فى أسعار الفائدة على مدى التاريخ الحديث لحالات الرواج والانهيار الكبرى، ما يؤدى إلى كساد لا يرحم. والحقيقة أن أحد توابع تلك النوبات كانت أن الكتاب يعود ليخرج من المطابع من جديد.

الكتاب من تأليف: جون كينيث جالبريث (1908 – 2006) اقتصادى وسياسى ليبرالى أمريكى من أصل كندى، ينتمى إلى المدرسة الكينزية، ويعد من ألمع الاقتصاديين فى القرن العشرين.

جون كينيث جالبريث

ألف أكثر من ٥٠ كتابا من أهمها: مجتمع الرفاهية - الرأسمالية الأمريكية - المجتمع الصناعى الحديث، كانت مؤلفاته من أكثر الكتب مبيعا منذ الخمسينيات حتى السبعينيات من

القرن العشرين، نشر له أكثر من 1000 مقال فى الاقتصاد والسياسة ومجالات أخرى متعددة، ومارس التدريس فى جامعة هارفارد لسنوات طويلة. حصل على ٥٠ دكتوراه فخرية من مؤسسات علمية فى دول متعددة، وعمل خبيرا اقتصاديا فى إدارات أربعة رؤساء أمريكيين هم: روزفلت وترومان وكيندى وجونسون، وعمل سفيرا لبلاده لدى الهند.

الكتاب ترجمة: حمدى أبوكيلة؛ خبير فى الضرائب، صدر له العديد من الكتب بين تأليف وترجمة وتحرير، ونشر العشرات من الدراسات والمقالات المترجمة فى المجلات العربية، كما نشر عشرات الدراسات والمقالات فى المجلات والصحف المصرية والعربية، ويكتب القصة القصيرة وأدب الأطفال.