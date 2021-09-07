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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

غلاف الكتاب

■ ومن الكتب الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى. كتاب عقل غير هادئ: سيرة ذاتية عن الهوس والاكتئاب والجنون. للكاتبة كاى جاميسون وترجمة حمد العيسى، خلال عام 2008، عن الدار العربية للعلوم ناشرون. جاءت هذه السيرة الذاتية ضمن قوائم أكثر الكتب مبيعًا فى عدة قوائم عالميًا، أبرزها: «جملون»، و«نيويورك تايمز»؛ حيث تلقى الكاتبة الضوء على مرض عقلى «الاضطراب الوجدانى ثنائى القطب»، من خلال حكى تجربتها الذاتية وصراعها الشخصى معه.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا كتاب لا تكن لطيفًا أكثر من اللازم للكاتب ديوك روبنسون وهو من الكتب الأكثر مبيعا وفى الكتاب يحاول الكاتب ديوك روبنسون تقديم وصفة سحرية للإنسان، فى كتابه، الصادر نسخته الحديثة عن مكتبة جرير، بعد مرور 12 عامًا على طبعته الأولى. أحد أبرز كتب التنمية البشرية والتى تعزز من سلوكيات البشر، وتساهم فى توطيد العلاقات الإنسانية.

غلاف الكتاب

■ وهناك أيضا رواية عزازيل للروائى يوسف زيدان والتى ما زالت تحقق صدى واسعا فى الأوساط الثقافية العربية، حتى بعد مرور 10 أعوام على صدورها. النسخة الحديثة الصادرة فى عام 2018 عن دار الشروق للنشر والتوزيع، تحمل فى طياتها صراع الطوائف المسيحية، بين بلدتى مصر وسوريا، ملقية الضوء على فترة مهمة فى تاريخ الشعوب العربية.