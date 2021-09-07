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يرى إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لا يصلح لتدريب المنتخب الوطني الأول في الفترة المقبلة خلفًا لحسام البدري.

وقال إبراهيم سعيد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «ايه تاريخ إيهاب جلال في التدريب عشان كل فتره يبقي من ضمن المرشحين وينكتب اسمه في كشف الحضور لتدريب منتخب مصر كل مرة!!!».

وأضاف: «ارحمونا بقي وكفايه مجاملات ومصالح، منتخب مصر أكبر من الكلام ده».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة احمد مجاهد، قرر في اجتماعه الطارئ، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة.