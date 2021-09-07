لاعب أخضر كرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر يحقق برونزية بطولة سلوفينيا الدولية

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بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0

حقق لاعب المنتخب السعودي لكرة الطاولة عبدالرحمن الطاهر المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية أمس، ضمن منافسات تحت 11 سنة بعد تغلبه على اللاعب السلوفيني بنتيجة 3-0.

وشارك بالبطولة أكثر من 224 لاعباً ولاعبة، يمثلون 19 دولة (السعودية – سلوفينيا – أوزبكستان – سلوفاكيا – السويد – روسيا – رومانيا – اليابان- لوكسمبورغ – إيران – الهند – ألمانيا – فرنسا – إنجلترا – التشيك – كرواتيا – بولندا – النمسا – إيطاليا).



وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة الدكتور عبدالله البار أهمية مثل هذه المشاركات للاعبين السعوديين لزيادة فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أبطال اللعبة ورفع تصنيفهم.