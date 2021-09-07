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ضبط أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية في مستشفى خاص بالعياط

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ضبط أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية في مستشفى خاص بالعياط ضبط أدوية ومحاليل منتهية الصلاحية في مستشفى خاص بالعياط

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شن مفتشو الإدارة العامة للصيدلة في الجيزة حملة بمدينة العياط، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر وإدارة بنوك الدم ومديرية بالجيزة.

وتمكنت الحملة من ضبط أحد المستشفيات تقوم ببيع الأدوية داخليا بأعلى من السعر الجبري بالإضافة إلى وجود مواد مخدرة من دون فواتير.

وتم العثور على 3 مخازن غير مرخصة تتبع المستشفي وبها كميات من الأدوية والمحاليل منتهية الصلاحية بالإضافة إلى مستلزمات منتهية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد منصور، وكيل وزاره الصحة، وتوجيهات هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن، والرقابة على المنشآت الطبية والحفاظ على صحة المواطنين.

المصرى اليوم

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