«زي النهارده».. وفاة رئيس الكونغو موبوتو سيسيكو 7 سبتمبر 1997

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في لبسالا شمال غرب الكونغو، ولد الرئيس السابق للكونغو موبوتو سيسيكو في 1930،وتلقى تعليمه الأولى والثانوى في مدارس البعثات التبشيرية ثم التحق بالجيش الكونغولى وتولى رئاسة الأركان في 1960 ثم تولى قيادة الجيش في 1961، وتعاظمت صلاحياته وقوته حتى إنه صار الحاكم الفعلى للبلاد، وقد استولى على السلطة في 1966 بدعم من بلجيكا وأمريكا وتولى رئاسة الدولة والحكومة، وظل يحكم الكونغو من 25 نوفمبر1965 إلى 17مايو 1997 أي طيلة 32 سنة،وكان من الرؤساء الأفريقيين الذين اتهموا بالفساد والاستبداد،وأثناءفترة حكمه أجرى تغييرات كثيرة في التنظيم الحكومى والسياسى فحل البرلمان الذي اختاره رئيسا ومنع الأحزاب، وفى 1967 أعلن قيام الجمهورية الكونغولية الثانية القائمة على أساس دستور يحصر السلطة الفعلية بشخص رئيس الجمهورية،وانتخب بموجب هذا الدستورفى نوفمبر 1970 رئيسا للجمهورية بنسبة 100% من الأصوات،وفى 1972 غير اسم الكونغوإلى زائير، واستمر اسمها كذلك حتى أعاد لوران كابيلا الاسم الأول، وقد تعرض حكم موبوتو إلى معارضة مسلحة مستمرة، ولكنه نجح في القضاء عليها بفضل الدعم الأمريكى والغربى بل العربى الهائل الذي تجاوز حدود القواعد العسكرية والمعونات العسكرية والتدريب إلى تدخل مباشر لصالحه،استمرموبوتو في الحكم حتى عام 1997، حيث أطاحت به ثورة مسلحة بقيادة لوران كابيلا أحد أنصار الزعيم باتريس لومومبا وأبرز المعارضين لحكم سيسيكو، وقد تولى كابيلا الرئاسة بعد الإطاحة بسيسيكو الذي انتقل إلى المغرب وتوفى هناك «زي النهارده» في 7 سبتمبر 1997 متأثرا بمرض السرطان.