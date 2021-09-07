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«زي النهارده».. إقالة وزارة علي ماهر باشا 7 سبتمبر 1952

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«زي النهارده».. إقالة وزارة علي ماهر باشا 7 سبتمبر 1952 «زي النهارده».. إقالة وزارة علي ماهر باشا 7 سبتمبر 1952

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والده هو محمد ماهر باشا، وكيل وزارة الحربية، ذو المواقف الوطنية ومحافظ القاهرة، وشقيقه أحمد ماهر باشا كان أيضاً رئيساً لوزراء .درس على ماهر القانون في مصر وفرنسا وعمل بعد تخرّجه بالتدريس بمدرسة الحقوق وأصبح مديرا لها،كما عمل في المحاماة والقضاء. وكان قد انضمّ إلى حزب الوفد المصرى عند تشكيله في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وأصبح من نشطاء جناحه اليمينى وعمل في صفوف الثورة الوطنية المصرية برئاسة الزعيم سعد زغلول باشا عام 1919، وقد قبض عليه ونقل إلى الأقصر، نتيجة انضمامه لحزب الوفد. انضمّ بعد ذلك إلى حزب الأحرار الدستوريين ثم إلى حزب الاتحاد بعد انشقاق حزب الوفد تولّى على ماهر وزارة المعارف(التعليم) في وزارة أحمد زيور باشا عام 1925 ثم عُين وزيرا للمالية في وزارة محمد محمود باشا عام 1928ثم مديرا للبنك الأهلى ثم وزيرا للمعارف ثم وزيرا للحقانية (العدل) في وزارة إسماعيل صدقى باشا عام 1930 ثم رئيسا للديوان الملكى في مصر في أول يوليو 1935. وحين شكل وزارته الأولى في يناير 1936 قام بتشكيل هيئة المفاوضات المصرية مع الإنجليز وأجرى انتخابات عامة حرة نال على أثرها حزب الوفد أغلبية ساحقة. كما قام بالمناداة بإعلان الأمير فاروق ملكا على مصر بعد وفاة والده الملك فؤاد في 28أبريل 1936 أصبح على ماهر رئيساً للديوان الملكى مرة أخرى في أكتوبر 1937، فكان ناصحا أمينا للملك الشاب فاروق لكسب ثقة الشعب، ولما شكّل وزارته الثانية في أغسطس 1939 بدأت الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وإيطاليا والحلفاء وقام على ماهر باشا بتعيين الفريق عزيز بك المصرى رئيسا عاما لأركان حرب الجيش المصرى وجنب مصر ويلات الحرب وفى 29 يوليه 1940 فضّل الاستقالة من رئاسة الوزراء احتجاجا على التدخلات البريطانية المستمرّة فيما كانت وزارته الثالثة في 27 يناير 1952 عقب حريق القاهرة وقيام المظاهرات الوطنية الصاخبة ضد الانجليز وبعد نجاح حركة الضباط الأحرارفى 23 يوليو 1952 عهِد إليه مجلس قيادة الثورة بتشكيل آخر وزاراته الأربع بعد قيام ثورة يوليو 1952من 23 يوليو 1952 إلى«زي النهارده»في 7سبتمبر 1952حيث اُجبرعلى الاستقالة لمعارضته فكرة الإصلاح الزراعى المصرى. إلى أن توفى في أغسطس 1960.

المصرى اليوم

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