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أثارت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على «فيسبوك» جدلًا بعد تداول أنباء عن حذف بيان إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، وهو ما جعل البعض يتساءل فيما إذا كان اتحاد الكرة تراجع عن قرار الإقالة من عدمه.

وبالرجوع إلى الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على «فيسبوك» تبين عدم وجود منشور بيان إقالة حسام البدري على الصفحة الرئيسية «Home»، وهو ما ساهم في انتشار شائعة التراجع عن قرار إقالة حسام البدري من قيادة المنتخب.

وتبين أن منشور بيان الإقالة موجود بالفعل على صفحة اتحاد الكرة، لكنه تعرض للإخفاء من الصفحة الرئيسية، وذلك قبل دقائق من إخفاء صفحة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب، لمنشوره الذي وجه فيه الشكر إلى حسام البدري وجهازه.

وبعد اللغظ المثار، لجأ القائمون على الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة إلى تثبيت منشور بيان إقالة حسام البدري على رئيسية الصفحة «Home»، لقطع الطريق على شائعة تراجع اتحاد الكرة عن إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني.

بيان إقالة البدري على صفحة اتحاد الكرة

كانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قررت رحيل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري بعد الأداء السيئ في لقاء الجابون الذي انتهي بالتعادل في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.