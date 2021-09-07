عاجل | 10 أيام على موسم الحساسية

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توقع خبيرالطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، دخول موسم «الصفري» بعد 10 أيام، مرجعا تسميته إلى إصفرار قرص الشمس، ولأن الأجساد تصفر نتيجة انتشار الحساسية بجميع أنواعها، فهو موسم انتقالي، وتكون الأجواء فيه شبه متقلبة، حتى تستقر مع دخول موسم «الوسم» بعد 35 يوما.

حر لاهب

أوضح عضو لجنة تسمية الحالات المطرية، الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أن موسم «الصفري» هو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل، وهما نجمان «الجبهة» و«الزبرة»، وأول أنواء الخريف فعليا لهذا العام، ويتصف بكثرة أمراض الحمى فيه بين الناس.

وأضاف أن أول نجوم «الصفري» وثاني نجوم «سهيل» وأول أيام الخريف فعليا، ونهاية فصل الصيف لهذا العام، هو «الجبهة»، وأيامها 14 يوما، ‏حيث يعتدل الجو في الليل تدريجيا مع بقاء الجو حارا ومقبولا، على الرغم من حرارته في الظهيرة.

نوء الجبهة

من جهته، بيّن رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند، أنه على وجه التقريب في «نهاية» سبتمبر ستبدأ السحب في التحرك من الغرب إلى الشرق، وبعد النجم الأول من «سهيل» ستبدأ الأجواء في التحسن قليلا، مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة خلال النهار، لافتا إلى أنه بقي على الخريف أقل من أسبوعين، حيث إن فصل الخريف دخل أمس مع دخول «نوء الجبهة»، وفقا لحساب النجوم، بينما وفقا لحركة الأرض حول الشمس، سيدخل الخريف في 22 سبتمبر، وموضحا أن حصة الليل تبلغ نحو 11:29 ساعة، بينما تبلغ حصة النهار نحو 12:31 ساعة، وسيبدأ الإحساس بانخفاض درجة الحرارة فجرا.

رياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات «جازان - عسير - الباحة»، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع موجه من نصف المتر إلى المتر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.