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أبو الغيط يشيد بدور الجزائر في الملفات الإقليمية

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أبو الغيط يشيد بدور الجزائر في الملفات الإقليمية أبو الغيط يشيد بدور الجزائر في الملفات الإقليمية

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استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة.


وأفاد مصدر مسؤول الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور المهم الذي تلعبه الجزائر في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، كما أثنى على الإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبدالمجيد تبون لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية، مثمناً رغبة الجزائر الحقيقية في استكمال مسار الإصلاحات الداخلية بالهدوء والحكمة المعتادين. كما استمع إلى الإحاطة التي قدّمها تير حول دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر بصفته أعلى هيئة حكومية مستقلة تعنى بإعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتقييم السياسات الحكومية، وتقدم المشورة للحكومة في مجالات عملها.

أفاد المصدر بأن السيد رضا تير وجه دعوة للأمين العام لحضور المنتدى الأفريقي للقطاع الخاص الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وتحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في الجزائر العاصمة، كما عبّر عن رغبته في إعادة تفعيل عمل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المثيلة لها في الدول العربية، التي تم انشاؤها في الجزائر سنة 2015، وتضم في عضويتها سبع دول، من خلال عقد المؤتمر الثاني لأعضائها خلال شهر نوفمبر القادم. وأضاف المصدر، أن رحب بالدعوة وبالمبادرة، معبراً عن استعداد الجامعة التعاون في كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية.

المصرى اليوم

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