وزير العمل الصومالي يبحث مع «سعفان» سبل تعزيز التعاون

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التقى عبدالوهاب اوجاس حسين اوجاس وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الإثنين، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، بحضور السفير إلياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال شيخ عمر، إن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر في مختلف المجالات بالإضافة إلى فتح آفاق التعاون بين الوزارتين، لافتا إلى أن الوزير المصري وعد الوزير الصومالي بتقديم كافة أوجه الدعم إلى الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار.

وثمن السفير الصومالي الدعم الذي تقدمه مصر إلى الصومال في عدد من المجالات، ضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز العلاقات وتعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية في الصومال، حيث قدم الوزير الصومالي نبذة عن مناخ الاستثمار في الصومال، مستعرضا فرص الاستثمار الواعدة في الصومال ضمن قطاعات أساسية كالزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك.

ودعا السفير الصومالي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات التي تتميز بها بلاده، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما يمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للمستثمرين المصريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين.

وأضاف السفير الصومالي، أن الوزير الصومالي وجه دعوة رسمية إلى نظيره المصري لزيارة الصومال، وفي المقابل وجه الوزير المصري دعوة رسمية مفتوحة إلى الوزير الصومالي لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق على استمرار والتشاور والتنسيق بين الجانبين بما يلبي طموحات الشعبين المصري والصومالي .