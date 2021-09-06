فلسطين والتدخلات الإيرانية على مائدة وزراء الخارجية العرب الخميس

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوي وزراء الخارجية العرب اجتماع دورته الـ ( 156 ) يوم الخميس القادم برئاسة الكويت، حيث يناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشؤون العربية.



يسبق الاجتماع اجتماع لمجلس الجامعة العربية على المستوى المندوبين الدائمين الذي يعقد غدا الثلاثاء، كما يعقد يوم الخميس قبل اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري سلسلة من الاجتماعات الوزارية للجان الوزارية العربية التابعة لمجلس جامعة الدول العربية، لمناقشة القضايا والملفات الخاصة بكل لجنة ورفع تقرير ومشروع قرار بشأنها إلى الدورة ( 156 ) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة دول الكويت في نفس اليوم لاعتماد واقرار القرارات الصادرة عن كل لجنة .



ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة الأزمة مع ايران اجتماعا لها صباح الخميس المقبل لمناقشة آخر مستجدات وتطورات ملف الأزمة مع إيران والتصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وتضم اللجنة في عضويتها، السعودية (رئيساً) وعضوية كل من «مصر والإمارات والبحرين» بالإضافة إلى الامين العام للجامعة العربية .



كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا وزاريا لها، لمناقشة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدى لها، وتضم اللجنة في عضويتها مصر (رئيساً) وعضوية كل من «الإمارات، البحرين، السعودية، العراق،» والأمين العام للجامعة العربية.



كما تعقد اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعا وزاريا لها وهي تضم في عضويتها الأردن (رئيساً)، و«مصر الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر،، المغرب» بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. وسوف ترفع اللجان الثلاث تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية.