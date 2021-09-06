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انخفاض محلى بهذه القيمة.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

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انخفاض محلى بهذه القيمة.. أسعار الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 انخفاض محلى بهذه القيمة.. الذهب فى وعالميا مساء اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

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شهد سعر الذهب، مساء الإثنين، 6 سبتمبر 2021، انخفاضا طفيفا مع نهاية التعاملات ولكنه ظل مستقرا بالقرب من أعلى مستوى منذ شهرين ونصف بينما، وتراجعت أسعار الذهب في بقيمة جنيهان في استجابة لانخفاض الأسعار عالميا.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 902 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 790 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 676 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح مابين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6320 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم، ولكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوى لها منذ شهرين ونصف، وذلك بعد ارتفاع مؤشر الدولار، حيث انخفضت عقود الذهب ال آجلة انخفاضا بنسبة.0.48%، خلال دورة الولايات المتحدة، وترتبط أسعار الذهب بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار وترقبان معدلات البطالة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 805.87 جنيه وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،823.39 $.

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المصرى اليوم

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