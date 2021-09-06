«التعليم العالي»: قبول 10% من الطلاب المتقدمين لـ«تقليل الاغتراب»

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن تنسيق العام الحالي مختلف كلية عن الأعوام الماضية، فنرى الآن انخفاض تنسيق الطب البيطري عن العام الماضي بنسبة 12%، والتمريض 22% والهندسة 12% «ما يعني عدم القلق من انخفاض المجموع لأنه يقابله انخفاض للتنسيق».

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية ستفتح يوم الأربعاء المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح أن «تقليل الاغتراب» يعني التحويل إلى كلية مناظرة أقرب جغرافيًا، وسيتم قبول 10% من المتقدمين، تزيد قليلًا وفقًا للأماكن المتاحة بالكليات، بهدف المساهمة في تقليل اغتراب الطلاب.

أما عن أبرز الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثالثة، أوضح أن الشعب الثلاث متاح لها كليات الزراعة والتربية والحقوق والتربية النوعية وكليات الآداب والسياحة والفنادق، ومعاهد التمريض بالإضافة للتربية الرياضية والموسيقية.

ومن المقرر أن تفتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 حتى يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وأعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بدء المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات مباشرة عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب في الثاني عشر من سبتمبر.