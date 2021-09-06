محافظ قنا يتفقد معدات وأجهزة وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

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عاين اللواء اشرف الداودي محافظ قنا عدد من المهمات والاجهزة التي تم توريدها لوحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بديوان عام المحافظة، في اطار خطتها الخاصة بدعم وتطوير كافة اداراتها لاسيما المستحدثة منها لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منها على نحو يرضي كافة المترددين والمتعاملين معها، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس حسام الدين طه حسين مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا انه تم تزويد الوحدة بجهاز خادم Server مزود بأرفف ) Rack) تسمح بإستيعاب مجموعة من الهارد ديسك لتخزين اكبر قدر من البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى 6 أجهزة حاسب آلي مكتبي، وجهاز واحد حماية حائط ناري Fire Wall واخر للحماية من اضرار انقطاع التيار الكهربي UPS، ووحدة طباعة مكتبية، و2 جهاز تابلت لاستخدامها في اعمال الرفع الميداني بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 400 الف جنيه فضلا عن تزويدها بمجموعة من البرامج المتطورة لزيادة معدل الأداء .

ووجه الداودى ضرورة وضع برامج تدريبية على اعلي مستوي للمهندسين والعاملين بالوحدة من خلال التدريب المستمر على برامج نظم المعلومات والاستشعار عن بعد، بجانب إتاحة تطبيقات على الهواتف الذكية لاستخدام بيانات الوحدة من قبل متخذي القرار حتي يتسني لهم وضع الخطط التي تساعد على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة .

من جانبه اشار مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية إلى انه تم انشاء الوحدة بالقرار رقم 162 لسنة 2020 وتختص ببناء الخرائط الرقمية وأنظمة المحاكاة وانتاج خرائط أساس موحدة لشبكات المرافق وتجميعها، وانتاج خرائط لإستخدامات الأراضي والموارد الطبيعية بالمحافظة، فضلا عن دورها في توقيع احداثيات النقاط الحيوية بالمحافظة والمساهمة في إدارة الأزمات.