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طرحت الفنانة لطيفة أغنيتها الجديدة «الأستاذ» بطريقة الفيديو كليب بمشاكة الفنان والموديل أحمد كرارة، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب».

أغنية «الأستاذ» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر هاني محروس

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة تجمع لطيفة مع الفنان أحمد كرارة، وتساءلوا عن طبيعة التعاون بينهما، وهل هو فيلم أم مسلسل، إلا أن المفاجأة هي أن الصورة التي تجمعهما من تصوير كليب أغنية «الأستاذ»، حيث يشارك كموديل في الكليب الذي أخرجه فادي حداد.

وصورت لطيفة الكليب في سقارة وبمنطقة الأهرامات، ونشرت بعض الصور من الكليب، ووصف جمهورها الصور بـ«عروس قرطاج في حضن الفراعنة».