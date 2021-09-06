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السجن المشدد 10 سنوات لسكرتير تنفيذ جنح مستأنف كفر الشيخ

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السجن المشدد 10 سنوات لسكرتير تنفيذ جنح مستأنف كفر الشيخ السجن المشدد 10 سنوات لسكرتير تنفيذ جنح مستأنف كفر الشيخ

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قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة سكرتير تنفيذ جلسة الجنح المستأنفة بنيابة كفرالشيخ الكلية، بالسجن المشدد 10 أعوام عما أسند إليه، بشأن اتهامه باختلاس مبلغ مالي من عهدته، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وتغريمه غرامة مساوية لقيمة ما اختلسه، وعزله من وظيفته، وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.


صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 11739 لسنة 2020 جنايات قسم أول شرطة كفرالشيخ، والمقيدة برقم 3643 لسنة 2020 كلي كفرالشيخ.


تعود التفاصيل عندما اتهمت النيابة العامة المدعو «ج.ع.»، سكرتير تنفيذ جلسة الجنح المستأنفة بنيابة كفر الشيخ الكلية، بأنه في غضون الفترة من 2014 إلى 2016، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، اختلس المبلغ المالي 644 ألف، و40 جنيهًا قيمة عدد 480 قسيمة سداد للغرامات المحكوم بها، والمملوكة لجهة عمله، بعدم توريدها لخزينة محكمة كفر الشيخ الابتدائية، وتحصيلها لنفسه.


كما اتهمته النيابة بأنه في ذات الزمان والمكان ارتكب جريمة تزوير محررات جهة عمله، وهي 480 قسيمة سداد، بطريق الاصطناع ليثبت بها سداد المحكوم عليهم بالغرامات للمبالغ المحكوم بها، وقدمها لجهة عمله وهي مزورة، بتقليده خاتم شعار الجمهورية الخاص بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، وكذا تقليد أمضاء بعض موظفين المحكمة.

المصرى اليوم

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