ديلى ميل تكشف عن قرار توتنهام بعقوبة ثلاثي أمريكا الجنوبية

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يستعد مسؤولو توتنهام هوتسبير لتوقيع عقوبة على الثنائي الأرجنتيني كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو، والكولومبي دافينسون سانشيز بمجرد عودتهم إلى لندن هذا الأسبوع.

ويعد الثنائي الارجنتيني ضمن 4 لاعبين تسببوا في إلغاء مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، أمس الأحد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» ان لو سيلسو وروميرو، لم يحصولوا على إذن من النادي اللندني، بالسفر رفقة بعثة التانجو إلى البرازيل.

وأشارت إلى عزم إدارة توتنهام، على توقيع عقوبة مغلظة على الثنائي الأرجنتين بسبب تجاهل النادي والسفر دون إذن، رغم وجود اتفاق جماعي بين أندية البريميرليج على عدم السماح للدوليين بالسفر إلى بلدان القائمة الحمراء بسبب كورونا.

ولن يقتصر الأمر على الثنائي الأرجنتيني، حيث أن الكولومبي دافينسون سانشيز قد يوقع عليه غرامة مالية بسبب انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.

واضطر مسؤولو وزارة الصحة البرازيلية لاقتحام ملعب المباراة بسبب خرق بعثة الأرجنتين، القواعد باصطحاب 4 لاعبين في الدوري الإنجليزي إلى البلاد، دون دخولهم الحجر الصحي.