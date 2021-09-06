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حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للبترول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الاثنين، في أول لقاءات الفريق ببطولة منطقة القاهرة.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ٦٧-٤٥.

وحرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق، على تجربة العديد من الجوانب الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بأفضل شكل خلال الفترة المقبلة.

وكان رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي قد أعلن مؤخرًا عن انضمام مروان سرحان إلى صفوف فريق رجال سلة الأهلي قادما من نادي سموحة بداية من الموسم الجديد، حيث أنهى الجهاز الإداري إجراءات قيده، وخاض اللاعب تدريبات بدنية مكثفة لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

وأكد عبدالقادر أن التعاقد مع سرحان جاء في إطار تدعيم فريق رجال سلة الأهلي بالعناصر المميزة التي طلبها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي.