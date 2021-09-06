ياسين: إيهاب جلال يجتمع بـ«مجاهد» للاتفاق على تفاصيل التعاقد

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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين أن اتحاد الكرة سيجتمع بالمدرب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد في مهمته الجديدة مع الفراعنة.

وكتب ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «إيهاب جلال يجتمع بأحمد مجاهد غدا للاتفاق على كافة التفاصيل والاعلان الرسمي مديرا فنيا للمنتخب المصري الوطني بجهازه المعاون بالكامل».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد أعلنت عن توجيه الشكر إلى الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام البدري وذلك عقب التعادل مع الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2020.

وبحسب تقارير فإن اللجنة الحالية لم تحسم جنسية المدرب الجديد للفراعنة حتى الآن وسط ترشيحات للبرتغالي فينجادا وحسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري.