ليفربول: نتواصل مع الجهات المعنية فى غينيا بشأن كيتا بعد الانقلاب

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أعلن ليفربول، اليوم الاثنين، أنه على تواصل مستمر مع الجهات المعنية، ضمن جهود إعادة لاعب وسط الفريق، نابي كيتا، من غينيا التي شهدت انقلابا عسكريا أمس.

وتوجه كيتا (26 عاما) للانضمام إلى منتخب بلاده، لكن رئيس غينيا ألفا كوندي تعرض للاعتقال من قبل ضباط مسلحين، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.

وأسفر هذا عن تأجيل مباراة غينيا مع المغرب، في التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ومع إغلاق جميع الحدود، تم اصطحاب أعضاء بعثة المنتخب المغربي إلى المطار، بعد حصولهم على استثناء لمغادرة كوناكري، عقب جهود دبلوماسية على المستوى القنصلي.

وبقي كيتا في غينيا، لكن في «أمان وحالة جيدة»، ويعمل ليفربول على إعادته إلى إنجلترا.

وقال المتحدث باسم ليفربول لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «نحن على تواصل مستمر مع نابي، ونجري اتصالات دورية مع إدارة منتخب بلاده».

وأضاف «سعداء بأنه آمن ويحظى بالرعاية.. بالتأكيد الوضع غير مستقر، وسنحافظ على التواصل الدوري مع الجهات المعنية، في ظل مساعينا لإعادة نابي إلى ليفربول في الوقت المناسب، وبطريقة آمنة».