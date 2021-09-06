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بيان جديد من الصحة العالمية بشأن «مو»

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بيان جديد من الصحة العالمية بشأن «مو» بيان جديد من الصحة العالمية بشأن «مو»

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أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنه من الضروري إجراء المزيد من البحوث حول متحور «مو» من المستجد كوفيد-19 لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات الحالية المستخدمة في مكافحة الوباء.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة مو من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا، وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة «مثيرة للاهتمام»، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة مو، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

المصرى اليوم

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