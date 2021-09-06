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المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسمياً إطلاق «مشروع المصالحة الوطنية»

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المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسمياً إطلاق «مشروع المصالحة الوطنية» المجلس الرئاسي الليبي يعلن رسمياً إطلاق «مشروع المصالحة الوطنية»

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، رسمياً إطلاق «مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا».

وقال المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له، إن المنفي «هنأ أبناء الشعب الليبي، بهذه المناسبة»، مثمناً كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه اليوم من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج على السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.

وبارك المنفي، للأمة الليبية، على انطلاق أولى خطوات المصالحة الوطنية التي قال إنها «تُمثل الرغبة الحقيقة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات»، داعياً الليبين للالتفاف حول الوطن وبناء دولة المواطنة القانون.

وأكد أن «القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته»، موجها الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

المصرى اليوم

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