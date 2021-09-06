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استشاري نفسي: الزوجة لا تستطيع ان تغير طباع الزوج إلا في هذه الحالة

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استشاري نفسي: الزوجة لا تستطيع ان تغير طباع الزوج إلا في هذه الحالة استشاري نفسي: الزوجة لا تستطيع ان تغير طباع الزوج إلا في هذه الحالة

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قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري الصحة النفسية، إن الزوج لا يتغير عند الزواج مثلما تعتقد بعض البنات، معقبة: "الزوج قد يتغير ، ولكن مع العمر، لأن السمات الشخصية في حاجة إلى وقت كبير للتغيير".

وتابعت "النجار"، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة، وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الإثنين، أن الزوجة لا تستطيع ان تغير طباع زوجها إلا إذا كان الزوج نفسه يريد تغيير شخصيته ، معقبة :" ما تتجوزيش حد وتقولي أنا هغيره بعض الزواج".

وتابعت ان فترة الخطوبة لا يجب ان تكون طويلة بصورة كبيرة لانها قد تزيد المشاكل، م عقبة :" اخلطوبة مش بتبين كل حاجة، وبعد الزواج في أشياء تكتشف".

المصرى اليوم

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