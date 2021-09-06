الصحة: الحصول على مصل كورونا لا يتعارض مع لقاح الأنفلونزا لكن بشرط

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه لابد أن يصبح الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي والتهوية الجيدة والتباعد الاجتماعي أسلوب حياة غير مرتبط بفيروس كورونا.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، والذى يقدمه الإعلامي سيد على، أن زيادة أعداد الإصابات بالفيروس متوقعة وبلوغ ذروتها مرتبط بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية سواء ممن حصل على اللقاح أو لم يحصل عليه.

وأكدت أن الحصول على لقاح فيروس كورونا لا يتعارض مع لقاح الانفلونزا ولكن لابد من الفصل بينهما بأسبوعين على الأقل إلى ثلاثة أسابيع.

وأشارت إلى أنه تم رصد أكثر من 80 عارض مرضى من الممكن أن يظهر بعد كورونا منها عوارض جسدية وأعراض أخرى نفسية وهناك قسم لدراسة هذا الأمر في النسخة الخامسة عن أكثر عوارض من الممكن أن تحدث بعد كورونا وتوجة لعلاجها.