طاقم تحكيم تونسي لقمة السوبر الإفريقي لكرة اليد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الفريق الأول بنادي الزمالك والأهلي، والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائى سمير مخلوف وسمير كريشان.

وسيقتصر الحضور في المباراة على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية “سوبر جلوب” التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.