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محمد صلاح يكشف رسميا كواليس توتر علاقته بمدربه حسام البدري (صورة وتفاصيل)

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محمد صلاح يكشف رسميا كواليس توتر علاقته بمدربه حسام البدري (صورة وتفاصيل) محمد صلاح يكشف رسميا كواليس توتر علاقته بمدربه حسام البدري (صورة وتفاصيل)

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة قوية إلى حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب الوطني عقب إقالته من قيادة المنتخب الوطني الأثنين 6- 9 -2021 عقب الأداء المخيب للآمال خلال جولتي أنجولا والجابون ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة قطر 2022.

محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، قال خلال رسالته الذي نشرها على موقعه الرسمي تويتر، «حابب أشكر الجهاز الفني السابق بقيادة الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون على الفترة اللي فاتت وأتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي».

وتعد رسالة محمد صلاح، خير دليل على علاقة محمد صلاح الجيدة بمدربه المقال، حسام البدري، الذي رحل عن تدريب المنتخب الوطني المصري، الإثنين 6- 9- 2021. وكان أنباء كثيرة تدوالت في الساعات القليلة أن من أسباب إقالة حسام البدري، ترجع لتوتر علاقته بلاعبي المنتخب، ولكن جاءت رسالة محمد صلاح، لتنسف كل هذه الشائعات، وتعد بمثابة رد رسمي من نجم ليفربول على أقاويل توتر علاقته بمدربه السابق، حسام البدري.

وتحدث البدري مع عدد من المقربين عن أهمية رسالة نجم ليفربول في التأكيد على عدم توتر علاقته مع كبار اللاعبين كما يتم التداول في الأوساط الإعلامية.

المصرى اليوم

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