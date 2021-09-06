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كشفت سلمى خالد شحتوت لاعبة الكرة الطائرة المنضمة حديثا لصفوف الزمالك عن تفاصيل التفاوض مع نادي الزمالك، وأكدت سلمى خالد أن المفاوضات مع النادي لم تستغرق أكثر من شهر وكان هناك ترحيب منها، لأن حلم حياتها كان اللعب للزمالك منذ بداية ممارستها لرياضة الكرة الطائرة.

وأضافت اللاعبة أنها كانت ملتحقة بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت مقيمة هناك وكانت تلعب بصفوف فريق جامعة بارك، بالإضافة إلى أنها كانت مقيدة في نادي الشمس كحق رعاية والذي بدأت رحلة لعب الكرة الطائرة معه.

وأشارت سلمى إلى أن طموحاتها مغ الزمالك الفوز بالدوري والكأس، وأن تكون الكرة الطائرة النسائية بالزمالك هي رقم واحد داخل مصر، كما شددت اللاعبة المنتقلة حديثا للنادي على أن الاحتراف أضاف لها الخبرة والتعامل مع المواقف، بالإضافة إلى أن الاجتهاد والتعب هو الطريق نحو تذوق طعم المكسب، بالإضافة إلى الروح الرياضية.. مؤكدة أنها ستنقل هذه الخبرات إلى اللاعبات الصغيرات داخل الفريق.

وعن علاقتها باللاعبات المتواجدات بالفريق أكدت أنهن جميعا أصدقاء لها ولعبت مع الكثير منهن داخل منتخب مصر مثل ياسيمن نوح وياسمين الشحات ودعاء محمد وأسيل وباقي اللاعبات.

وتطرقت سلمى للحديث عن تواجدها داخل منتخب مصر حيث قالت إنها التحقت بمنتخب الناشئين سنة 2010 وكان هذا التوقيت هو بداية تأسيس منتخب للناشئات في مصر.. ثم شاركت في بطولة إفريقيا وبعدها سافرت إلى أمريكا وظروف الجامعة منعت الانضمام على الرغم من وجود استدعاءات كثيرة لها.. مضيفة أنها ستبذل قصارى جهدها للتواجد وبقوة خلال الفترة المقبلة غبر بوابة نادي الزمالك

وعن تواجدها اليوم داخل القلعة البيضاء للتوقيع على عقود الانضمام، أكدت سلمى أن الإحساس كان مختلفا على الرغم من خوضها لقاءات مع ناديها السابق الشمس داخل النادي في وقت سابق، مشددة على أنها شعرت بالخوف وفي نفس الوقت رغبة قوية في خوض التجربة وتحقيق الآمال والطموحات والبطولات.

ووجهت سلمى شحتوت الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الاحترافية والاستقبال الرائع، مؤكدة أنها تسعى إلى أن تكون عند حسن الظن لتحقيق الأهداف المطلوبة.. كما حرصت على توجيه رسالة للجماهير قائلة: «أنتظركم ونحتاج جميعا كفريق دعمكم ونتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، وفخورة بأنني زملكاوية جدا وواحدة منكم قبل أن أكون لاعبة داخل النادي».

وكان نادي الزمالك قد أعلن عن ضم سلمي خالد شحتوت لاعبة الكرة الطائرة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقعت اللاعبة في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والكابتن عبدالحميد الوسيمي رئيس جهاز الكرة الطائرة بالنادي.

وسبق لسلمى خالد اللعب لنادي الشمس، ثم سافرت إلى أمريكا لاستكمال تعليمها هناك ولعبت في فريق جامعة بارك.