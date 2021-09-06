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قال سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق، أنه يجب اختيار المدير الفني لمنتخب مصر بعناية من أجل استكمال مهمة حسام البدري الذي تمت إقالته اليوم الأثنين، عقب التعادل مع الجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأضاف الشيشيني في تصريحات إذاعية «لو مدرب أجنبي لمنتخب مصر يبقى كارتيرون أو موسيماني».

ويعد موسيماني من أبرز مدربي الكرة الأفريقية خلال العقد الأخير حيث توج بلقب دوري أبطال افريقيا في 3 مناسبات بالإضافة إلى العديد من الألقاب القارية والمحلية.

ويمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون سجلًا مميزًا مع القارة السمراء حيث سبق له قيادة مازيمبي الكونغولي للأميرة الأفريقية كما حقق أرقام رائعة مع الزمالك كان ابرزها السوبر المصري والقاري بالإضافة إلى الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة.

وتعمل اللجنة الثلاثية خلال الفترة الحالية على اختيار مدرب جديد لقيادة منتخب مصر وسط ترشيحات للبرتغالي فينجادا وحسام حسن بالإضافة إلى رينيه فايلر وجروس.