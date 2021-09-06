شاهد.. هطول أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على "شفا الطائف"

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دفعت المواطنين للخروج والتنزه وتوثيق جريان المياه بالشوارع والأودية

تصوير : ماجد عسيري

هطلت، مساء اليوم الاثنين، أمطار متوسطة مصحوبة بزخات من البرد بمركز الشفا التابع لمحافظة الطائف، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

وتفصيلاً، دفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار، وتوثيق بهواتفهم جريان المياه في الشوارع والأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.



يذكر أن الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخّي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.