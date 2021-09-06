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طبيب نفسي: الشخص النرجسي من أصعب الشخصيات في الارتباط

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طبيب نفسي: الشخص النرجسي من أصعب الشخصيات في الارتباط طبيب نفسي: الشخص النرجسي من أصعب الشخصيات في الارتباط

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قالت الدكتورة نورهان النجار، استشاري الصحة النفسية، إن هناك أشياء تظهر أثناء فترة الخطوبة مثل صفة البخل، والرجل المزواج، معقبة :«الرجل البخيل مهما عمل مش بيقدر يمنع نفسه من البخل، والرجل المزواج مهما كان مرتبط بامرأة جميلة، بتكون عينة على الرايحة والجاية»

وتابعت «النجار»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلبة، وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الإثنين، أن الزوج النرجسي «المنفوش» على حد تعبيره يعتبر من أصعب الشخصيات في الارتباط، ويرى نفسه جميل إلى حد كبير، وهذا قد يعود إلى تعرضه للتنمر وشعوره بالنقص وهو صغير، معقبة: «النرجسية موجودة عند كل الناس، ولكن هناك درجة معينة لا تطاق».

وأضاف أن الزواج النرجسي يرى نفسه أن كثير على الزوج، ودائمًا ما ينتقد الزوجة، معقبة :«ممكن تكون الزوجة حولة جدا، وبنت ناس، ولكنه يشعرها بالدونية».

المصرى اليوم

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