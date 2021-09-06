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غلق 4 سناتر دروس خصوصية في شبرا الخيمة

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غلق 4 سناتر دروس خصوصية في شبرا الخيمة غلق 4 سناتر دروس خصوصية في شبرا الخيمة

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قرّر اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة غلق 4 لسناتر للدروس الخصوصية بالحى خلال الحملة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بقيادة الدكتور مجدي البكري والمهندس ايهاب مهدي نائبي رئيس الحي حيث استهدفت الحملة السناتر التي تقوم باعطاء الدروس الخصوصية رغم توجيهات محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان بغلق السناتر واتخاذ الإجرءات الاحترازية وعدم وجود تزاحم في أماكن مغلقة وحفاظاً على حياة ابنائنا الطلاب من إنتشار .

وفى السياق تابع رئيس الحى أعمال شفط المياة من نفق محي الدين وذلك نظرا لارتفاع منسوب المياه بترعه الاسماعيليه وجاري حل المشكله من خلال الهيئه الهندسيه قبل رصف الطريق.

كما تابع رئيس الحى أعمال تركيب اللوحات الإرشاديه لقصر محمد على تيسيرا على الزائرين قامت إدارة النظافة بالحى برفع المخلفات من شارع ١٥ مايو وحتى حدود حى شرق وكذا رفع الاشغالات حول مستشفي الناس للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالتنسيق مع إدارة المستشفي

المصرى اليوم

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