ألسن سوهاج تعلن بدء التقدم لدبلوم الدراسات العليا فى الترجمة عن الإنجليزية

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ترأس اليوم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الإجتماع الدوري التاسع لمجلس إدارة برنامج دبلوم الدراسات العليا في الترجمة المتخصصة بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واعتماد القرارات النهائية بشأنها، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.

وقال عبدالخالق، إن المجلس وافق على معظم القرارات المدونة بجدول الأعمال، ومنها اعتماد جميع نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الثاني يوليو 2021، لطلاب الفرقة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الموافقة على فتح الدراسة بدبلوم الدراسات العليا للترجمة المتخصصة بقسم اللغة الإنجليزية، بنظام الساعات المعتمدة والإعلان عن ميعاد التقديم للعام الجامعي الجديد، والذى يستمر طوال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الدكتور صبري توفيق عميد الكلية، أن المجلس وافق على منح درجة دبلوم الدراسات العليا في الترجمة المتخصصة للطلاب الناجحين بالفرقة الثانية للعام الجامعي 2020/2021، وعددهم 11 طالبا وطالب بنسبة مئوية بلغت 84.6%، لافتا إلى أن برنامج الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية يمنح شهادة دبلوم الترجمة المتخصصة، وبمصروفات تبلغ 7 آلاف جنيه في العام موزع على 3 فصول دراسية.

حضر الإجتماع الدكتور بهاء مزيد مدير البرنامج، والمحاسب عفت حلمي مدير عام الحسابات المركزية، وعلي أبوالري مدير عام الدراسات العليا، والدكتور حمادي عبدالحميد، أستاذ متفرغ بكلية الألسن، ومحمد السيد عبدالموجود أمين مجلس البرنامج.