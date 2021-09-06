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اليمن يسجل 34 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات

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اليمن يسجل 34 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات اليمن يسجل 34 إصابة جديدة بكورونا وسبع وفيات

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قالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن اليوم الإثنين إنها سجلت 34 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

وذكرت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان أنها سجلت كذلك سبع وفيات خمس منها في محافظة حضرموت النفطية شرقي البلاد وواحدة في كل من تعز والمهرة وذلك مقارنة مع 52 إصابة وأربع وفيات يوم الأحد.

وأكد البيان أن الإصابات الجديدة اتسع نطاقها لتضم تسع محافظات لأول مرة هي عدن وحضرموت وتعز ومأرب وشبوة والضالع ولحج والبيضاء بعد أن كانت تشمل ما بين أربع إلى ثمان محافظات فقط.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8142 إصابات توفي منها 1530 حالة بينما تعافى 5016.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير لكن معظم المصابين لا يذهبون إلى المستشفيات بسبب الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

ولا تزال جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن .

المصرى اليوم

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