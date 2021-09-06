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معد نفسي: تضخيم ميدالية الأولمبياد يؤدي إلى خوف اللاعب

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معد نفسي: تضخيم ميدالية الأولمبياد يؤدي إلى خوف اللاعب معد نفسي: تضخيم ميدالية الأولمبياد يؤدي إلى خوف اللاعب

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قال الدكتور محمد صفي الدين، المعد النفسي الحياتي، إن اللاعب لكي يفوز في أي مباراة، يتم تدريبه على أنه لا بديل عن الفوز، مضيفًا أن الهدف من هذا التدريب هو القدرة على مواجهة أي تحدي أثناء المباراة سواء حدوث إصابة أو أي شيء.

وتابع «صفي الدين»، خلال حواره مع الإعلاميان هشام إسماعيل وليلى عز العرب، ببرنامج يا أنا يا هي«، المذاع على فضائية»mix«، مساء الإثنين، انه قام بتدريب الابطال الرياضيين في أولمبياد طوكيو، ولم يطلب من أي لاعب الحصول على الميدالية، ولكنه يعمل على تدريبه على القيام بالخطوات التي ستؤدي إلى حصوله على الميدالية، معقبًا:»ساعات بخليه يتخيل إنه يستلم الميدالية، وجسمه يقشعر«

وشدد على ضرورة تضخيم ميدالية الأولمبياد، لأن هذا قد يؤدي إلى خوف اللاعب، مشيرًا إلى ضرورة أن يستمتع اللاعب بأدائه لكي يقدم أفضل ما يستطيع، وبالتالي الوصول إلى الميدالية.

المصرى اليوم

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