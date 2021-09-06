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وزير البترول : جمع بيانات بخليج السويس لتوفير فرص جديدة للاستكشاف

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وزير البترول : جمع بيانات بخليج السويس لتوفير فرص جديدة للاستكشاف وزير البترول : جمع بيانات بخليج السويس لتوفير فرص جديدة للاستكشاف

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان جذب استثمارات جديدة الى منطقة خليج السويس للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز يأتي ضمن اولويات عمل الوزارة وبرنامجها الحالي لتطوير وتحديث قطاع البترول، موضحا انه يتم حاليًا تنفيذ برنامج للمسح السيزمي وجمع البيانات بخليج السويس بهدف اتاحة فرص جديدة للاستكشاف وزيادة الاحتياطيات والانتاج من هذه المنطقة التي تعد الأقدم بتروليا.

وأضاف الملا خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس ( جابكو) أن هناك خطة طموح بالتنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك في شركة جابكو لزيادة معدلات الإنتاج، وأن ذلك يأتى فى ظل حالة من التفاؤل تسود حالياً بين أطراف الصناعة البترولية بسبب تحسن البترول عالمياً والذى يجعل الشركات العالمية اكثر اقبالا على ضخ مزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج بعد فترة عصيبة مثلت فيها جائحة كورونا تحدياً كبيراً لصناعة البترول العالمية من ناحية ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج.

المصرى اليوم

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