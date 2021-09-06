حادث تصادم وانقلاب يخلف 5 إصابات باشرها "هلال مكة"

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قدّمت الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى النور

أُصيب خمسة أشخاص في حادث تصادم وانقلاب على طريق ملكان بمكة المكرّمة.

وتفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، مساء أمس، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب سيارة في منطقة ملكان بمكة المكرّمة وبه عدد من الإصابات.

وفور تلقي البلاغ تمّ توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني على السلمي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة عبدالعزيز بادومان؛ قائلاً: حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 5 إصابات؛ تمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونُقلوا الى مستشفى النور التخصّصي.