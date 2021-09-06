مشاركة ١٣ جامعة في الدورة الصيفية الشاطئية للجامعات المصرية

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انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لطلاب الجامعات المصرية لتأهيل القادة الرياضيين للاشتراك في اللجان الرياضية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات.

خلال كلمته أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة على اهتمام القيادة الشبابية لإعداد وتأهيل وإخراج جيل شبابي تعتمد عليه في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية حيث يعد الشباب من أهم الموارد التي يتوجب الاستثمار بها من أجل إحداث تنمية متكاملة ومستدامة، لذا يجب تحويل طاقات وإبداعات الشباب إلى عناصر إنتاج ايجابية تخدم وتنمي المجتمع سياسيا، ثقافيا، اجتماعيا واقتصاديا، من خلال تأهيلهم بهذه البرامج التي تعد فرصة قوية للتعلم من خبرات قيادية واسعة العلم والمعرفة لرفع مهارتهم القيادية وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المهنية والذاتية للمشاركين، فهم قادة سفينة المجتمع نحو التقدم والتطور.

كما أوضح مدير معهد إعداد القادة أن شباب الجامعات يمتلكون روح الإبداع والابتكار التي تُشجّعهم على إطلاق أفكار بنائه ومُبادرات تُساهم في تنمية المجتمع، فهم نبراس الأمل المضيء للمستقبل وأداة فعالة للبناء والتنمية، بما يحقق التنافسية المحلية والدولية والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية، وفى نهاية كلمته أعلن أنه سيتم اختيار المتميزين من هذا الفوج لتأهيلهم للبرنامج المتميز.

رحب بهاء مختار مدير قطاع المنافسات والبطولة بالسادة المشاركين من الجامعات المصرية حيث أن الفوج الأول يضم القطاع الثانى والقطاع الرابع، مؤكدا أن هناك مسابقات لبث روح التنافس بين الجامعات، مؤكدا أن هذا البرنامج يعد الأول المتخصص لإعداد القادة الرياضي، موضحا أن كل جامعة سيعد مشروع داخل جامعته وأكثر المشاريع تميزا ستنفذ على أرض الواقع، حيث أن كل رياضى يمثل جامعته شرف له، وأن هذا البرنامج يساعد على إخراج جيل شبابي جديد يعتمد عليه في جميع مجالات مستقبل الوطن ورفع اسم مصر عاليا.

وقد عرض الدكتور حازم الروبى مدير المركز الدولي للعلوم والفنون والرياضة نبذة عن المركز حيث انه يتبع للاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، حيث يقوم بتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في قطاع صناعة الرياضة على المستوى المحلي والعربي والإقليمي والدولي، ومجتمع الرياضة الجامعية، إلى جانب إعداد وصقل وتنمية المتطوعين والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر، ويستهدف المركز صقل وتأهيل داخل الحرم الجامعى من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين، ومديرى الرياضة الجامعية، الاخصائيين، الطلاب وكذلك خارج المجتمع الجامعى.

كما أضاف أن برامج المركز تتمثل في المركز التعليمي، مركز الأنشطة، تقديم الاستشارات والبحوث للهيئات الرياضية، مجلة الجامعات المصرية، المبادرات والمؤتمرات.