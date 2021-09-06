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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن حدوث مشاجرة داخل أحد الأندية بالفيوم.

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك».. متضمناً قيام ( 3 أشخاص) بالتعدى على (طالبتان ومدرب سباحة) دون حدوث ثمة إصابات حال تواجدهم بأحد الأندية بدائرة قسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم»

وأضافت: «بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين أشقاء الطالبتان والمشكو في حقهم بسبب اللهو داخل النادى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المشكو في حقهم على الطالبتان بالضرب وحال تدخل مدرب السباحة لفض الإشتباك تعدوا عليه بالضرب»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهم وبمواجهتهم أكدوا ما جاء بالفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»