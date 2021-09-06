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استقرت أسعار الذهب في الأردن في مستهل عمليات البيع والشراء، اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021، وسجلت أسعار كافة فئات الذهب نفس أسعار اليومين الماضيين، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» سعرًا قدره 37.40 دينار اردني للبيع، و35.80 دينار للشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021



وتعلن «النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن» اسعار الذهب بصفة يومية، وتطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 44.40 دينار أردني للبيع، و41.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 37.40 دينار أردني للبيع، و35.80 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 33.40 دينار أردني للبيع، و30.40 دينار أردني للشراء.