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الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021 الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

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استقرت أسعار الذهب في الأردن في مستهل عمليات البيع والشراء، اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021، وسجلت كافة فئات الذهب نفس أسعار اليومين الماضيين، وسجل الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» سعرًا قدره 37.40 دينار اردني للبيع، و35.80 دينار للشراء.

سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

وتعلن «النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن» الذهب بصفة يومية، وتطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وأعلِنت اسعار كافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021 كالتالي:

وصل «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 44.40 دينار أردني للبيع، و41.30 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 37.40 دينار أردني للبيع، و35.80 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 33.40 دينار أردني للبيع، و30.40 دينار أردني للشراء.

المصرى اليوم

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