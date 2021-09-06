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الذهب في الكويت اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021 الذهب في الكويت اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

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واصلت الذهب بالكويت ثباتها خلال عمليات التداول الافتتاحية اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021، وأُعلِن سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» بمبلغ 15.462 دينار كويتي، بما يعادل 51.454 دولارًا أمريكيًا.

بينما سجلت الأوقية الواحدة من الذهب 549.071 دينارًا كويتيًا، بما يعادل 1827.191دولارًا أمريكيًا طبقًا لأسعار اليوم الاثنين.

الذهب في الكويت صباح اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ 2021

وتسجل جريدة «المصري اليوم»لمتابعيها قائمة اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الاثنين 6 ــ 9 ــ2021، طبقًا للأسعار المعلنة اليوم من «وزارة التجارة والصناعة الكويتية» كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.653 دينار كويتي، ويقابله 58.746 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 16.197 دينار كويتي، مقابل 53.90 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.462 دينار كويتي، مقابل 51.454 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 13.253 دينار كويتي، ويقابله 44.103 دولار أمريكي.

وبلغ سعر «الأونصة» في الكويت اليوم 549.071 دينار كويتي، مقابل 1827.191 دولار أمريكي.

المصرى اليوم

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