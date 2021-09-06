على طريقة أفلام هوليود.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال

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حفروا نفقًا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان شمالي البلاد

تمكّن 6 أسرى فلسطينيين، فجر الاثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي الاحتلال الإسرائيلي، في وقت بدأت قوات الاحتلال عمليات واسعة النطاق بحثًا عن الأسرى الفارين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 أسرى فلسطينيين حفروا نفقًا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي البلاد.

ومن أبرز هؤلاء الفارين، القيادي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، الذي ينحدر من مدينة جنين القريبة من السجن.

وبالإضافة إلى الزبيدي، فقد هرب 5 آخرون ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، وحسب المعلومات الأولية؛ فإن الأسرى الفلسطينيين حفروا النفق على مدى فترة طويلة وفق "سكاي نيوز عربية".

وفور معرفة هروب الأسرى، نشرت الشرطة الإسرائيلية أسماء الفارين وصورهم لمحاولة العثور عليهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثًا عن الأسرى الفارين.

ودخل على الخط أيضًا الجيش الإسرائيلي الذي نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة.

وكان أول من أبلغ عن الأسرى الفلسطينيين، المزارعون في المنطقة، واعتقدوا في البداية أنهم لصوص، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة؛ إلا أنه مر وقت طويل منذ الهروب عند منتصف الليل حتى الصباح، وهناك احتمال أنهم تمكنوا من الوصول إلى مدينة جنين المحاذية التي تقع ضمن حدود الضفة الغربية.