تنسيق 2021 .. موعد مؤتمر نتيجة المرحلة الثانية 2021 (الساعة ورابط النتيجة)

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يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، لطلاب الثانوية العامة، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين 6-9-2021.

يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، كما يعلن أيضًا الحدود الدنيا للكليات، والكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، ومواعيد بدء مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولي والثانية.

يحضر وقائع مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية، الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم التعليم العالي، والسيد عطا، رئيس قطاع التعليم، المشرف العام على مكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021

يمكن لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، الاطلاع على نتيجة التنسيق الخاصة بهم عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو الدخول مباشرة على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021.

وستكون نتيجة التنسيق متاحة لطلاب المرحلة الثانية على موقع التنسيق الإلكتروني فور انتهاء المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية من التنسيق 2021 نحو 243 ألفًا و22 طالبًا وطالبة، مقابل 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولي.

ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية العلوم والرياضة في المرحلة الثانية 186 ألفًا و618 طالبًا وطالبة مقابل 39 ألفًا 247 طالبًا وطالبة في المرحلة الأولي.

ويصل عدد طلاب المرحلة الثانية 2021 في الشعبة الأدبية 56 ألفًا و404 طالبًا وطالبة، مقابل 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

وكانت الحدود الدنيا للمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمي بفرعيها علمي رياضة وعلمي علوم 254.5 درجة، بنسبة نجاح 60.075، ولطلاب الشعبة الأدبية 238 درجة، بنسبة نجاح 58.05%.

وانتهي التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2021 في تمام السابعة السابعة مساء الأحد 5-9-2021، بعد مده لمدة يوم ليصبح إجمالي عدد أيام التنسيق 6 أيام.

وقال السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد الطلاب المتقدمين لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني حتى صباح الأحد 5-9-2021، قبل ساعات من إغلاق باب التسجيل، بلغ نحو 240 ألف طالبًا وطالبة.

يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانية نحو 243 ألف طالب وطالبة، وبذلك يكون عدد الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم حتى صباح الأحد وقبل ساعات من غلق رابط التنسيق نحو 3 آلاف طالب وطالبة.

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تنسيق 2021.. كليات المرحلة الثانية المتاحة

أعلنت وزارة التعليم العالي عن الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 وهي كما يلي:

كليات شعبة علمي علوم تشمل: الطب البيطري- الجامعات التكنولوجية – التمريض- الحاسبات والمعلومات – العلوم- الزراعة- الألسن- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية.

كليات شعبة علمي رياضة تشمل: بعض كليات الهندسة – الألسن- الحاسبات والمعلومات- الاقتصاد والعلوم السياسية- الذكاء الاصطناعي- الجامعات التكنولوجية- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة.

كليات المرحلة الثانية أدبي تشمل: كليات التربية- الخدمة الإجتماعية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق- كليات الحقوق (انتظام وانتساب).

تنسيق 2021.. موقف التنسيق من نتائج التظلمات

قال السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، إنه في حالة تعديل نتيجة طالب عن طريق التظلمات، سيتم إضافتها إلى النتيجة فور وصول كشف النتائج بعد التعديل من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أنه في حالة ترشيح الطالب لكلية، واتضح بعد نتيجة التظلم أنه يستحق رغبة أعلي من التي سبق ترشيحه لها سيتم توزيعه على الرغبة الأعلي.

تنسيق 2021.. مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات

أكد المشرف على مكتب التنسيق، أن التحويلات بين الكليات أو مرحلة تقليل الاغتراب تتم عن طريق موقع التنسيق، وأن يكون التحويل بين الكليت المناظرة في حدود الحد الأدني للقطاع وفق النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، أما التحويل غير المناظر فيلزم الحصول على الحد الأدني للكلية المراد التحويل إليها في حدود النسبة المقررة.

وأشار «عطا» إلى عدم وجود تحويلات ورقية، والإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل، وأن التحويل يتم لمرة واحدة فقط، ويشترط استيفاء الشروط اللازمة للالتحاق بالكليات مثل اختبار القدرات في الكليات التي تتطلب ذلك.

وأوضح أن المفاضلة بين الطلاب في التحويلات تكون على أساس مجموع درجات الطالب ويتم الاختيار في حدود نسبة 10% وفق النسبة التي حددها المجلس الأعلي للجامعات.

وأضاف «عطا» أنه يسمح للطلاب المرشحين للمعاهد العالية أو المتوسطة الخاصة بالتحويل عبر الموقع إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر مع توافر شرط حصول الطالب على الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه، على ضوء الطاقة الاستيعابية وشرط المجموع، ويكون التحويل لمرة واحدة فقط.