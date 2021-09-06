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«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

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«فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور) «فن الأتيكيت والبروتوكول».. ورشة لصقل مهارات العاملين بـ«شباب الإسكندرية» (صور)

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نظمت إدارة إعداد القادة بمديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، أمس ورشة عمل بعنوان «فن البروتوكول والاتیكیت وتنظيم الموتمرات»، بحضور 50 من مسؤولي الإدارات والفروع بالمديرية والهيئات الشبابية، وحاضر فيها الدكتورة صفاء فوزی السید، مدرب معتمد بمركز التنظيم والاداره للتدریب وعضو الهیٸۃ الاستشارية العليا للتدريب بمؤسسة القادة.

وقالت «الشريف»، أن الورشة تأتي في إطار الفعاليات المصاحبة المبادرة التي أطلقتها المديرية بعنوان «اسكندرية بتفرح»، خلال الفترة من ١ أغسطس حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، بهدف صقل مهارات العاملين بالمديرية والهيئات الشبابية وزيادة خبراتهم الوظيفية ورفع كفاءتهم في كافة النواحي الحياتية.

وتناولت الورشة، الحديث عن تمكين المشاركين من فهم العلاقات الإنسانية الأساسية، وقيم التعامل الإيجابية، والتعرف على مستويات التعامل مع الأشخاص، وخاصة كبار الشخصيات، وكيفية كسب ودهم وإثارة إعجابهم واحترامهم، واكتشاف القواعد الأساسية التي تحكم فن المراسم والإتيكيت ضمن مهارات التعامل مع كبار الشخصيات، والتعرف على مراسم الاجتماعات مراسم الضيافة والاستضافة، ومراسم الاجتماعات الرسمية، والاحتفالات، والاستقبال والتوديع، والاسبقيات والأولوية في التعامل والمكانة والمسؤولية التعرف على اتيكيت التعامل والبروتوكولات العامة والخاصة، واتيكيت الجلوس، والمصافحة، والحديث، والسلام، والمبادرة، وبروتوكولات التواصل غير المباشر، عبر الخطابات أو الاتصالات الإلكترونية.

"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)
"اسكندرية بتفرح" تواصل فعالياتها بورشة "فن الاتيكيت والبروتوكول" لصقل مهارات العاملين بـ"الشباب والرياضة" (صور)

المصرى اليوم

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