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إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

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إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة إسرائيل تعلن فرار 6 فلسطينيين من سجن شديد الحراسة

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن 6 فلسطينيين فروا من سجن شديد الحراسة اليوم الاثنين، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم أعضاء في جماعات مقاومة.

وقالت التقارير إن 5 من الأسرى ينتمون إلى حركة الجهاد الاسلامي بينما السادس كان قياديا سابقا بجماعة مقاومة تابعة لحركة فتح.

وطبقا لتقارير الإذاعة فإن الستة كانوا معا في نفس الزنزانة وحفروا نفقا إلى خارج سجن جلبوع في شمال إسرائيل، حيث بدأت قوات الأمن عملية تفتيش.

وقال المتحدث باسم الشرطة ايلي ليفي لإذاعة كان العامة: «تلقينا خلال الليل عددا من البلاغات عن أشخاص مشتبه بهم في حقول زراعية ومن مصلحة السجون التي اكتشفت بسرعة كبيرة اختفاء أسرى من زنازينهم وأن 6 فروا».

وأضاف أن قوات الأمن تبحث عن هؤلاء الرجال وتعتقد أنهم قد يحاولون الوصول إلى الضفة الغربية.

وقالت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية إن أحد الفارين زكريا الزبيدي وهو قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح في مدينة جنين بالضفة الغربية.

المصرى اليوم

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