الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والهازل.. الحصيني: اليوم أول الصفري

★ ★ ★ ★ ★

قال: حالة ممطرة تؤثر في المملكة ومتوقع استمرارها.. يستمر 27 يوماً

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ إن اليوم الإثنين أول أيام الصفري الذي يستمر "27 "يوماً، وهو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل.

وتابع: وهما نجما الجبهة والزبرة وأول أنواء الخريف فعلياً لهذا العام، واُختلف في أسباب تسميته بالصفري، فقد قيل اصفرار السماء، وقيل اصفرار الأجساد، وذلك لكثرة أمراض الحمّى.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: القسم الشمالي للأرض يبدأ فيه بالتعرُّض للبرودة تدريجياً "في بداية الخريف يكون بطيئاً"، ويحدث أحياناً التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب الموجود في طبقات الجو العالية للمملكة؛ ما يُشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي، بإذن الله.

وتابع: أهل الشام يقولون "أيلول ذيله مبلول" كناية عن ازدياد فرصة الأمطار في آخر الصفري، ينصرف الحر نهاراً يُنهى فيه عن النوم تحت أديم السماء "النوم في مكان مكشوف"، خاصة خارج المدن؛ قد يسبّب أمراض الزكام وغيرها، وتزامناً مع الصفري هناك حالة ممطرة تؤثر في المملكة، ومتوقع استمرارها إن شاء الله.